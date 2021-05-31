***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 18:15
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.04.2020 - 31.03.2021 Özel Hesap Dönemi
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020 - 31.03.2021 Özel Hesap Dönemi, 4.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki ekde gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939111
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
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1.427
En Düşük
1.414
18:058,4875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0772
|Açılış
|: 8,4800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 519,85
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
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526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|23.634.358
|% 9,99
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|ADESE
|1,40
|51.063.521
|% -7,28
|
|DENGE
|4,55
|849.218
|% -6,19
|
|TRILC
|39,68
|172.960.742
|% -6,15
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|PGSUS
|83,15
|337.462.603
|% 2,21
|
|CANTE
|8,66
|238.182.530
|% 0,70
|
|TRILC
|39,68
|172.960.742
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|ADESE
|1,40
|51.063.521
|% -7,28
|
|ZRGYO
|1,62
|57.316.653
|% 1,25
|
|PEKGY
|1,20
|38.226.738
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4785
|8,4875
|% -0,90
|
|Euro
|10,3687
|10,3832
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,0214
|12,0816
|% -0,79
|
|Frank
|9,3996
|9,4563
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2554
|2,2667
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,65
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,81
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