***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:26
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.04.2021-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
1.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2021-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi, 1.Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki ekde gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958593
BIST
15:411.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.458
En Düşük
1.450
15:418,4161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:419,8948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0738
|Açılış
|: 9,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:41484,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,14
|Açılış
|: 484,73
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:41
|SELGD
|6,50
|24.430.143
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.868.554
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.479.030
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.084.045
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|1.985.757
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.929.514
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.729.742
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,75
|14.338.277
|% -9,84
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,32
|1.003.411.094
|% -0,85
|
|PETKM
|6,08
|674.664.305
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,35
|627.714.998
|% 1,33
|
|GENIL
|16,30
|541.099.422
|% 2,71
|
|ARCLK
|33,82
|509.719.980
|% 2,30
|
|PETKM
|6,08
|674.664.305
|% 1,00
|
|GARAN
|9,32
|1.003.411.094
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,53
|251.858.016
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,09
|104.674.069
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,35
|627.714.998
|% 1,33
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4158
|8,4161
|% -0,45
|
|Euro
|9,8851
|9,8948
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,5457
|11,6036
|% -1,05
|
|Frank
|9,1808
|9,2361
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2346
|2,2458
|% -0,58
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,50
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,15
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-0,17
|
Seans Raporu
15:41
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15:55BRYAT
Yüzde 6.22 oranında artışla 421.50 lira fiyatla işlem gören hissede 490, 792 adet işlem
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15:54XU100
Endeks 1, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 9, 755.00 milyon TL de
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15:54EGPRO
Yüzde 4.72 oranında artışla 29.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 708 adet işlem
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15:53AKSA
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