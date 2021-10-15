***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
15.10.2021 18:27
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL artışla 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 480.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971100
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
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1.422
En Düşük
1.397
18:059,2328
En Yüksek
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|: 9,1950
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|Önceki Kapanış
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531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
|
|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
|
|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
|
|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
|
|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
|
|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
|
|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
|
|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2253
|9,2327
|% 0,60
|
|Euro
|10,6734
|10,7309
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,6592
|12,7226
|% 1,13
|
|Frank
|9,9514
|10,0113
|% 0,51
|
|Riyal
|2,4534
|2,4657
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,09
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,67
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