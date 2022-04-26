***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.04.2022 13:08
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000 TL (%400 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023776
BIST
14:292.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -15,88
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
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2.510
En Düşük
2.459
14:2914,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0290
|Açılış
|: 14,7900
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|Önceki Kapanış
|: 14,7700
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14,8004
En Düşük
14,7663
14:2915,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0183
|Açılış
|: 15,8100
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|Önceki Kapanış
|: 15,8400
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15,8780
En Düşük
15,7888
14:29906,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,67
|Açılış
|: 906,65
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.166.063
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,32
|87.484.546
|% 8,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.955.491
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,73
|28.213.620
|% -9,76
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,78
|17.139.239
|% -6,82
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,92
|4.618.549.585
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,19
|1.966.087.141
|% 0,86
|
|TUPRS
|249,80
|1.143.700.066
|% -3,70
|
|SISE
|17,74
|1.106.521.771
|% -1,06
|
|EREGL
|34,28
|1.074.694.631
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,71
|798.510.458
|% -1,81
|
|ODAS
|2,44
|431.231.365
|% -1,61
|
|YKBNK
|5,05
|831.765.581
|% -1,56
|
|TSKB
|1,94
|265.425.622
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,19
|1.966.087.141
|% 0,86
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7934
|14,7967
|% 0,20
|
|Euro
|15,8085
|15,8154
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7251
|18,8190
|% -0,26
|
|Frank
|15,3782
|15,4708
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9302
|3,9499
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|27,39
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|13,25
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,38
|