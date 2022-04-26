***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000 TL (%400 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.04.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin ikinci bölümü ve ekleri ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023777BIST