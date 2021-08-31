***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeEk AçıklamalarŞirketimizin 31.08.2021 tarih 1282 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimiz büyüme hedefleri ile birlikte borç öz kaynak dengesi iyileştirilerek piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız ve büyüme beklentisi dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması gerektiğine,- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021 – 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (AltıyüzmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ve,- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesinetoplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960911BIST