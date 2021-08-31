***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2021 10:19
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2021 tarih 1282 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
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Şirketimiz büyüme hedefleri ile birlikte borç öz kaynak dengesi iyileştirilerek piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız ve büyüme beklentisi dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması gerektiğine,
- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021 – 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (AltıyüzmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ve,
- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960911
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