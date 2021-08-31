Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2021 10:19



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2021 tarih 1282 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
-
Şirketimiz büyüme hedefleri ile birlikte borç öz kaynak dengesi iyileştirilerek piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız ve büyüme beklentisi dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde mevcut kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması gerektiğine,
- Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021 – 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (AltıyüzmilyonTürk Lirası)'na artırılmasına ve,
- Bu çerçevede Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,
- İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960911


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.472
Değişim :  0,95% |  13,84
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.458  
En Yüksek
1.474 En Düşük
1.463
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 37,40 22.778.116 % 10,00  
ULAS 3,85 16.111.215 % 10,00  
UTPYA 22,22 1.338.795 % 10,00  
MANAS 18,82 24.576.967 % 9,99  
EDATA 13,34 152.412.750 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3077 8,3087 % -0,76  
Euro 9,8191 9,8309 % -0,54  
Sterlin 11,3941 11,4513 % -0,76  
Frank 9,0411 9,0956 % -0,53  
Riyal 2,2083 2,2194 % -0,76  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 4,93  
Altın Gr. 485 485 -2,26  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -19,00  
Tam 3.197 3.278 -22,56  
Yarım 1.545 1.586 -10,91  
Çeyrek 775 793 -5,46  
Gümüş.Ons 23,91 23,96 -0,10  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,08  
B. Petrol 71,59 71,59 -0,64  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru