***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2021 18:18
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021 – 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (AltıyüzmilyonTürk Lirası)'na artırılması konusunda izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (31.08.2021) başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961010
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0602
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0529
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05485,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,89
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3105
|8,3122
|% -0,72
|
|Euro
|9,8193
|9,8311
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,3962
|11,4534
|% -0,74
|
|Frank
|9,0436
|9,0981
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|4,97
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,55
|71,55
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
-
17:59
ALCAR, AKFGY, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında