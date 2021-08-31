***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 31.08.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2021 – 2025 yılları için Şirketimiz mevcut 400.000.000.- TL (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000- TL (AltıyüzmilyonTürk Lirası)'na artırılması konusunda izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (31.08.2021) başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961010BIST