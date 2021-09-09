***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 31.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için 600.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.09.2021 tarih ve 10413 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SPK ONAYLI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963004BIST