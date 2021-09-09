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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2021 16:48



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için 600.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.09.2021 tarih ve 10413 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ SPK ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963004


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