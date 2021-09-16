***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.09.2021 15:59
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Bakanlık Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 31.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımını içeren Esas Sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.09.2021 tarih ve 67223340 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964093
BIST
17:201.413
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BIST En Aktif Hisseler17:20
|GARFA
|9,35
|6.301.010
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.362.913
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.409.497
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.156.625
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.912.277
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
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|NUGYO
|16,22
|21.563.399
|% -9,99
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|IHGZT
|1,16
|61.151.171
|% -9,38
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|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
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|GARAN
|9,47
|1.481.972.759
|% 0,42
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|THYAO
|12,32
|698.834.009
|% 0,49
|
|KOZAL
|95,65
|478.792.141
|% -3,14
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|BIOEN
|35,58
|448.438.378
|% 1,43
|
|TUPRS
|108,60
|441.265.014
|% -0,55
|
|GARAN
|9,47
|1.481.972.759
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,47
|348.898.924
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|145.045.072
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|107.056.347
|% -2,08
|
|KRDMD
|6,89
|421.163.767
|% -1,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5211
|8,5262
|% 1,18
|
|Euro
|10,0380
|10,0462
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6842
|11,7428
|% 0,47
|
|Frank
|9,1540
|9,2091
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2625
|2,2739
|% 0,99
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-42,36
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|Altın Gr.
|481
|481
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.232
|-43,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
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|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
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Seans Raporu
17:20
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17:32IHGZT
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 125, 118 adet işlem
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17:31XU100
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