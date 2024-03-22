***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2024 18:17
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2024 tarih 1367 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin ilke kararları çerçevesinde, oluşabilecek sermaye düzeltmesi olumlu farkları ile diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin enflasyon farklarının ilgili düzenlemelere uymak suretiyle gerektiğinde sermayeye ilave edilebilmesine olanak sağlanabilmesi ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimizin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2024-2028 yılları için Şirketimiz mevcut 600.000.000,00.- TL (Altıyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00- TL (ÜçMilyarTürk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,
İşbu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261613
BIST