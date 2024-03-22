***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.03.2024 tarih 1367 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin ilke kararları çerçevesinde, oluşabilecek sermaye düzeltmesi olumlu farkları ile diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin enflasyon farklarının ilgili düzenlemelere uymak suretiyle gerektiğinde sermayeye ilave edilebilmesine olanak sağlanabilmesi ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimizin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2024-2028 yılları için Şirketimiz mevcut 600.000.000,00.- TL (Altıyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00- TL (ÜçMilyarTürk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,İşbu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261613BIST