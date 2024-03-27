***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 19:08
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı SPK başvusuru hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2024 tarih 1367 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2024-2028 yılları için Şirketimiz mevcut 600.000.000,00.- TL (Altıyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00- TL (ÜçMilyarTürk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, 26.03.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Martı Otel Tadil metni .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263435
BIST