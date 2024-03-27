***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı SPK başvusuru hakkında BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.03.2024 tarih 1367 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaSermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde 2024-2028 yılları için Şirketimiz mevcut 600.000.000,00.- TL (Altıyüzmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00- TL (ÜçMilyarTürk Lirası)'na artırılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, 26.03.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Martı Otel Tadil metni .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263435BIST