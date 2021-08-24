***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (Güncelleme) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim Uyum RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Açıklamalar4.3.9 Kısmında Yönetim Kurulu Kadın Üye Oranı % 29 'olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960326BIST