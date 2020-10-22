***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2020 16:04
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 22.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4307 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883058
BIST
16:131.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -12,41
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:137,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1445
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:139,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1622
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:13487,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,44
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:13
|GENTS
|4,29
|60.285.900
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.737.195
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.401.996
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,18
|2.959.278.151
|% -4,65
|
|TSKB
|1,80
|2.614.738.955
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,17
|779.267.554
|% -4,26
|
|SISE
|6,89
|688.660.155
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,15
|666.952.067
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.614.738.955
|% 6,51
|
|GARAN
|7,18
|2.959.278.151
|% -4,65
|
|SKBNK
|1,99
|645.190.224
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,26
|663.603.827
|% -5,04
|
|EKGYO
|1,92
|326.259.792
|% -0,52
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9537
|7,9572
|% 1,85
|
|Euro
|9,4198
|9,4263
|% 1,75
|
|Sterlin
|10,4039
|10,4560
|% 1,60
|
|Frank
|8,7462
|8,7989
|% 1,76
|
|Riyal
|2,1161
|2,1267
|% 1,89
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,45
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,44
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.209
|3.290
|12,13
|
|Yarım
|1.551
|1.592
|5,87
|
|Çeyrek
|778
|796
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|0,28
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 1, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 19, 671.00 milyon TL de
-
16:25KLNMA
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 964 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -1.32 ) 1, 084
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, LINK, POLTK, MARTI, BEYAZ, IZFAS, YAPRK, OYLUM, TDGYO, AVHOL