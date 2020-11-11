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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

11.11.2020 16:16
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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4593 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887945


BIST



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BIST En Aktif Hisseler16:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,55 105.383.742 % 25,42  
MARTI 3,19 32.373.494 % 10,00  
ALCAR 169,40 53.914.209 % 10,00  
BFREN 1.041,70 56.004.446 % 10,00  
SEKUR 12,10 5.848.513 % 10,00  
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16:07 Alış Satış %  
Dolar 7,8927 7,9022 % -3,11  
Euro 9,2899 9,3019 % -3,45  
Sterlin 10,4028 10,4550 % -3,42  
Frank 8,5701 8,6217 % -3,40  
Riyal 2,0969 2,1074 % -3,26  
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16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 -1,23  
Altın Gr. 478 478 -12,72  
Cumhuriyet 3.184 3.232 -113,00  
Tam 3.175 3.257 -106,78  
Yarım 1.535 1.576 -51,65  
Çeyrek 770 788 -25,82  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 0,05  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,15  
B. Petrol 44,88 44,88 1,27  
Seans Raporu 16:07
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