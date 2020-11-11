***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.11.2020 16:16
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4593 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887945
BIST
16:071.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 35,47
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.280
En Düşük
1.248
16:077,9022
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -0,2538
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8719
16:079,3019
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -0,3324
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2690
16:07474,48
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -16,55
|Açılış
|: 474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,87
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KLGYO
|2,55
|105.383.742
|% 25,42
|
|MARTI
|3,19
|32.373.494
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.914.209
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.004.446
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.848.513
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,39
|6.646.366.380
|% 8,12
|
|KRDMD
|4,01
|2.223.099.572
|% 7,51
|
|THYAO
|11,50
|2.078.178.699
|% 0,00
|
|HALKB
|5,52
|2.035.720.228
|% 7,39
|
|VAKBN
|4,71
|1.692.677.628
|% 8,28
|
|YKBNK
|2,80
|1.458.266.046
|% 9,80
|
|HALKB
|5,52
|2.035.720.228
|% 7,39
|
|VAKBN
|4,71
|1.692.677.628
|% 8,28
|
|ALBRK
|1,83
|458.642.435
|% 3,98
|
|EKGYO
|1,92
|416.553.073
|% 2,67
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8927
|7,9022
|% -3,11
|
|Euro
|9,2899
|9,3019
|% -3,45
|
|Sterlin
|10,4028
|10,4550
|% -3,42
|
|Frank
|8,5701
|8,6217
|% -3,40
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% -3,26
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-1,23
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-12,72
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.232
|-113,00
|
|Tam
|3.175
|3.257
|-106,78
|
|Yarım
|1.535
|1.576
|-51,65
|
|Çeyrek
|770
|788
|-25,82
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|1,27
|