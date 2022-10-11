***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2022 18:39
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11743 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070932
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0725
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:051.002,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.002,78
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5833
|% 0,04
|
|Euro
|18,0823
|18,1019
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,5967
|20,7000
|% 0,56
|
|Frank
|18,6250
|18,7372
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|10,27
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,81
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.744
|6.810
|29,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|14,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,51
|94,51
|-1,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR