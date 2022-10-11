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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

11.10.2022 18:39
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11743 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda açıklamamız talep edilmiştir. Şirketimiz hisselerinde görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak, Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070932


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BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Dolar 18,5795 18,5833 % 0,04  
Euro 18,0823 18,1019 % 0,40  
Sterlin 20,5967 20,7000 % 0,56  
Frank 18,6250 18,7372 % 0,65  
Riyal 4,9288 4,9535 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.679 10,27  
Altın Gr. 1.002 1.002 5,81  
Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.744 6.810 29,00  
Yarım 3.286 3.329 14,00  
Çeyrek 1.646 1.665 8,00  
Gümüş.Ons 19,43 19,46 -0,17  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,11  
B. Petrol 94,51 94,51 -1,68  
Seans Raporu 18:05
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