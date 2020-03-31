***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 19:05
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarih 1231 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Pakize Oya Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nurullah Emre Narin seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833659
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05338,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,06
|Açılış
|: 338,24
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1503
|8,1912
|% 0,09
|
|Frank
|6,8124
|6,8534
|% -0,27
|
|Riyal
|1,7491
|1,7579
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.593
|-29,88
|
|Altın Gr.
|339
|339
|-4,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,11
|