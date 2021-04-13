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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2021 20:00



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizin 13.04.2021 tarih 1264 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimiz ile Denizbank ("Banka") ve Deniz Faktoring arasında akdedilen 23.02.2021 tarihli "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" ve 30.03.2021 tarihli ek tadil sözleşmesi hükümleri çerçevesinde
Sözleşme yürürlükte olduğu sürece, Denizbank A.Ş. tarafından üçüncü bir şahıs ya da kuruma satılamamaları ve bu süre zarfında tesislerin tek alıcısının da Şirketimiz olması kayıt ve şartıyla, ve Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş)+2 (iki)+2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz)  yıllık süre içerisinde banka tarafından Şirketimize tanınan "Alım Hakkı" karşılığında,
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Muğla İli, Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, 2 pafta 1520 parselde bulunan "Martı Resort Otel"'in ve Muğla İli Marmaris İlçesi İçmeler Mahallesi, 2 pafta, 1605 parselde bulunan "La Perla Otel"'in toplam 42.000.000- USD (KırkikimilyonAmerikan Doları) satış bedeli karşılığında,  işlem tarihindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru üzerinden, Banka'ya satışına ("İşlem") ve satıştan elde edilecek fonun Banka'ya olan Şirket borcundan mahsup edilmesine,
Geri alım sözleşmesi kapsamında "Martı Resort Otel" ve "La Perla Otel"in, Denizbank A.Ş. mülkiyetinde bulunduğu 5 (beş)+2 (iki)+2 (iki) yıl olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıllık süre içerisinde ise, "İşletme Hakkı" Şirketimizde kalacak olup, tesislerin kiracı sıfatıyla banka ile mutabık kalınan bedelle, hasılat kirası yöntemiyle işletilmesine devam edilmesine
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927608


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