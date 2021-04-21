***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 22:20
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2021 tarih 1266 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Kurumsal Yönetim Komitesinin, Kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Adayların Bağımsızlık Beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930311
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