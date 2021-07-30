***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizi derin bir üzüntüye boğan orman yangınlarından en çok etkilenen yörelerimizden Marmaris, İçmeler bölgesinde bulunan ve şirketimizce işletilen Martı Resort ve Martı La Perla otellerinde tüm tesis misafirlerimiz güvende olup, Martı Resort Hotel misafirlerimiz güvenlik amacıyla Martı La Perla Hotel'de ağırlanmaktadır. 2 Ağustos pazartesi günü itibarıyle Martı Resort Hotel tekrar misafirlerini ağırlamaya ve hizmet vermeye başlayacaktır. Yine Marmaris, Hisarönü bölgesinde bulunan Martı Marina, Hemithea Hotel ve Baraka Otellerimiz ve misafirleri güvende, tesislerimiz ise aktiftir. Martı Otel İşletmeleri olarak afette zarar gören herkese, yok edilen ormanları için de tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, cansiparane destekleri sayesinde bu badireyi atlattığımız, hepsi ayrı birer kahraman olan Orman Müdürlüğü ekipleri ile tüm kamu kurum kuruluşları ve çalışanlarına, tesis çalışanlarımıza ve gönüllülere kamuoyunun önünde minnet ve şükran duygularımızı sunmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952923BIST