***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 09:57
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan orman yangınlarından en çok etkilenen yörelerimizden Marmaris, İçmeler bölgesinde bulunan ve şirketimizce işletilen Martı Resort ve Martı La Perla otellerinde tüm tesis misafirlerimiz güvende olup, Martı Resort Hotel misafirlerimiz güvenlik amacıyla Martı La Perla Hotel'de ağırlanmaktadır. 2 Ağustos pazartesi günü itibarıyle Martı Resort Hotel tekrar misafirlerini ağırlamaya ve hizmet vermeye başlayacaktır. Yine Marmaris, Hisarönü bölgesinde bulunan Martı Marina, Hemithea Hotel ve Baraka Otellerimiz ve misafirleri güvende, tesislerimiz ise aktiftir. Martı Otel İşletmeleri olarak afette zarar gören herkese, yok edilen ormanları için de tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, cansiparane destekleri sayesinde bu badireyi atlattığımız, hepsi ayrı birer kahraman olan Orman Müdürlüğü ekipleri ile tüm kamu kurum kuruluşları ve çalışanlarına, tesis çalışanlarımıza ve gönüllülere kamuoyunun önünde minnet ve şükran duygularımızı sunmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952923
BIST
10:041.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.387
En Düşük
1.383
10:048,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,4894
En Düşük
8,4419
10:0410,0785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,0970
En Düşük
10,0374
10:04498,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,15
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
496,14
BIST En Aktif Hisseler10:04
|IDGYO
|3,08
|11.362.127
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,08
|710.697
|% 9,98
|
|KTSKR
|21,32
|14.553.409
|% 6,49
|
|ATSYH
|3,90
|71.265
|% 5,41
|
|VKING
|6,22
|2.871.211
|% 5,25
|
|MEGAP
|6,66
|5.004.883
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|5.004.883
|% -10,00
|
|UZERB
|33,10
|53.258
|% -7,23
|
|DOGUB
|5,90
|492.671
|% -6,05
|
|SODSN
|21,98
|35.718
|% -4,27
|
|GARAN
|8,37
|107.895.988
|% 0,36
|
|EREGL
|20,16
|57.486.104
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,31
|42.985.677
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|37.793.625
|% -1,09
|
|KARSN
|4,22
|28.814.186
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,82
|37.793.625
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,31
|42.985.677
|% 0,00
|
|GARAN
|8,37
|107.895.988
|% 0,36
|
|KARSN
|4,22
|28.814.186
|% 0,48
|
|ODAS
|1,79
|8.460.898
|% -2,72
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4679
|8,4722
|% 0,20
|
|Euro
|10,0694
|10,0785
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7951
|11,8543
|% 0,17
|
|Frank
|9,3137
|9,3698
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2539
|2,2652
|% 0,24
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|1,48
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,02
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,49
|