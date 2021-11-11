***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 23:49
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2021 tarihinde açıkladığı 01.04.2021-30.09.2021 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 48.644.197 TL iken bu dönem % 117,83 oranında artarak 105.962.542 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 2.811.794 TL iken bu dönem % 901,35 oranında artarak 28.155.883 TL olarak gerçekleşmiştir.
Global olarak pandeminin ve özellikle üç tesisimizin bulunduğu Marmaris'te yaşanan orman yangınlarının operasyonlarımızı ciddi şekilde etkilediği bu dönemde, FAVÖK'ün ciromuza oranı % 26,57 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.465.391 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız ise 30.621.274 TL olup FAVÖK oranımız % 28,90 olmuştur.
Finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 28.370.054 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 2.475.791 TL net dönem zararı oluşmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977249
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
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|Önceki Kapanış
|: 1.624
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1.644
En Düşük
1.621
18:059,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 9,9230
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|Önceki Kapanış
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9,9102
En Düşük
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18:0511,3607
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|: 0,09%
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597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|THYAO
|17,72
|1.956.486.821
|% -2,26
|
|TUPRS
|156,50
|1.713.390.937
|% -0,89
|
|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|932.694.127
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,04
|393.524.567
|% -3,32
|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9065
|9,9079
|% 0,05
|
|Euro
|11,3543
|11,3607
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,1863
|13,2524
|% 0,22
|
|Frank
|10,6963
|10,7607
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6311
|2,6443
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,07
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|0,22
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,08
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Seans Raporu
18:05
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17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
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17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
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17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem