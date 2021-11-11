***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.11.2021 tarihinde açıkladığı 01.04.2021-30.09.2021 dönemi Finansal Tablolarında ciromuz geçen yıl 48.644.197 TL iken bu dönem % 117,83 oranında artarak 105.962.542 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 2.811.794 TL iken bu dönem % 901,35 oranında artarak 28.155.883 TL olarak gerçekleşmiştir.Global olarak pandeminin ve özellikle üç tesisimizin bulunduğu Marmaris'te yaşanan orman yangınlarının operasyonlarımızı ciddi şekilde etkilediği bu dönemde, FAVÖK'ün ciromuza oranı % 26,57 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.465.391 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamımız ise 30.621.274 TL olup FAVÖK oranımız % 28,90 olmuştur.Finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 28.370.054 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 2.475.791 TL net dönem zararı oluşmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977249BIST