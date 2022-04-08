***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL artışla 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 480.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017642BIST