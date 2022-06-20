***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 18:11
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Martı Myra Otel Tesis Genel Müdürü Erkut Öztürk görevinden ayrılmış olup, yerine 17.06.2022 tarihi itibariyle Burak Orkut göreve başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038308
BIST
17:582.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:5817,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5818,2671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:581.024,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.024,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:56
|CLEBI
|294,90
|165.505.362
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.575.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.328.671
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,66
|155.543.604
|% -5,74
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|HUBVC
|8,15
|18.793.385
|% -4,68
|
|THYAO
|50,55
|7.134.683.276
|% 4,92
|
|EREGL
|27,82
|4.577.882.236
|% -3,54
|
|SISE
|22,36
|1.934.057.952
|% 2,10
|
|SASA
|45,56
|1.601.183.360
|% -1,04
|
|TUPRS
|260,60
|1.173.147.678
|% -2,91
|
|ODAS
|3,07
|977.695.396
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,87
|955.877.693
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,06
|752.708.217
|% 2,53
|
|EREGL
|27,82
|4.577.882.236
|% -3,54
|
|THYAO
|50,55
|7.134.683.276
|% 4,92
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3312
|17,3386
|% 0,08
|
|Euro
|18,2441
|18,2696
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,1760
|21,2822
|% 0,30
|
|Frank
|17,8533
|17,9608
|% 0,41
|
|Riyal
|4,6048
|4,6279
|% 0,03
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,09
|
Seans Raporu
17:56
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17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
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17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
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17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
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17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
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17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem