***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 19:34
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.06.2022 tarih 1311 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Pakize Oya Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nurullah Emre Narin seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039251
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,6993
En Yüksek
|Değişim
|: -3,76%
|| -0,6532
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,6030
18:0517,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -3,66%
|| -0,6682
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,5272
18:05992,10
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -23,71
|Açılış
|: 993,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
992,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7623
|16,7874
|% -3,26
|
|Euro
|17,6689
|17,7192
|% -3,06
|
|Sterlin
|20,7709
|20,8751
|% -1,97
|
|Frank
|17,6536
|17,7599
|% -1,67
|
|Riyal
|4,5095
|4,5322
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,53
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.700
|6.850
|-12,00
|
|Yarım
|3.290
|3.351
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.675
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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17:58
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17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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