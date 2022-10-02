***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize 30.09.2022 tarihinde tebliğ edilen, Şirketimiz azınlık pay sahiplerinden Sn. Musa TURAN'ın noter kanalıyla gönderdiği ihtarnamesi ile genel kurulun toplantıya çağrılması ve bu toplantıda görüşülmesini talep ettiği gündem maddelerine ilişkin istemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncu maddesi 5'nci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, 1.3.1. hükmünün (ç) bendi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, mevzuatın öngördüğü süre içerisinde cevaplandırılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066466BIST