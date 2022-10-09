***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2022 20:30
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.10.2022 tarih, 1319 sayılı toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncu maddesi 5'nci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, 1.3.1. hükmünün (ç) bendi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde
- Yönetim kurulumuzca Şirketimizin 01.04.2021 – 31.03.2022 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının hazırlıkları devam etmekte olup, gerekli ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra, azlığın genel kurulu toplantıya çağrı talebi de olumlu karşılanarak, olağan genel kurulun, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, TTK madde 411 hükmündeki süreler içinde toplantıya çağrılmasına,
- Yönetim kurulumuzca olağan genel kurul toplantıya çağrılırken, zorunlu diğer gündem maddeleri yanısıra, Bornova 6. Noterliği aracılığıyla gönderilen 28.09.2022 tarihli ve 11817 yevmiye numaralı ihtarnamede yer alan gündem maddelerine gündemde yer verileceğinin pay sahibine cevaben bilgi verilmesine
- İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069516
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|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5694
|18,5795
|% -0,02
|
|Euro
|18,0787
|18,1038
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,5344
|20,6373
|% -0,64
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-10,80
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.790
|6.861
|-70,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,33
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|B. Petrol
|98,33
|98,33
|3,91
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