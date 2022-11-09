***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.11.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/200565, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/700587)'na sahip olan Sayın Mahmut Nadir GÜNAK atanmış olup, iletişim bilgileri ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.Mahmut Nadir GünakKurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri MüdürüTel: 0212 334 88 50Faks: 0212 334 88 52e-posta : nadir.gunak@martigyo.comFaruk YaşarGrup Muhasebeler MüdürüTel: 0212 334 88 50Faks: 0212 334 88 52e-posta : faruk.yasar@marti.com.trKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078909BIST