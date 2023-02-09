***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2023 19:32
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.02.2023 tarih 1334 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Pakize Oya Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nurullah Emre Narin seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112424
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0691
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 20,4750
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20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,58
|Açılış
|: 1.129,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8232
|18,8271
|% 0,00
|
|Euro
|20,2324
|20,2419
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7613
|22,8755
|% 0,47
|
|Frank
|20,3498
|20,4724
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0021
|5,0272
|% -0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
|