***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMartı Otel İşletmeleri A.Ş. Grup Operasyon Direktörü (COO) olarak Volkan VURAL atanmıştır.1999 yılından bugüne yurt içi ve yurt dışında çeşitli otellerde genel müdürlük yapan, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu olan Volkan VURAL İngilizce ve Rusça bilmektedirMartı Resort ve Martı La Perla Otel Genel Müdürü olarak Murat KODAN atanmıştır.9 Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği bölümünden mezun olduktan sonra 38 yıllık kariyerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli otellerde genel müdürlük yapan, Murat KODAN İngilizce ve Rusça bilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124856BIST