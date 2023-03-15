***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2023 09:30
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Grup Operasyon Direktörü (COO) olarak Volkan VURAL atanmıştır.
1999 yılından bugüne yurt içi ve yurt dışında çeşitli otellerde genel müdürlük yapan, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu olan Volkan VURAL İngilizce ve Rusça bilmektedir
Martı Resort ve Martı La Perla Otel Genel Müdürü olarak Murat KODAN atanmıştır.
9 Eylül Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği bölümünden mezun olduktan sonra 38 yıllık kariyerinde yurt içi ve yurt dışında çeşitli otellerde genel müdürlük yapan, Murat KODAN İngilizce ve Rusça bilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124856
BIST
13:245.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -42,19
|Açılış
|: 5.207
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2418,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2420,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1783
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:241.163,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.163,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9803
|18,9844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2003
|20,2073
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,9344
|23,0495
|% -0,30
|
|Frank
|20,5759
|20,6999
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0389
|5,0642
|% 0,00
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|0,26
|