***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1997 yılından bu güne Turizm sektöründe çeşitli görevlerde yer alan , 2000 yilindan itibaren Yazici Grubunda gorev yapan Melih Ayhan, 2016-2022 yillari arasinda Grand Yazici Club Turban'in genel mudurlugu pozisyonunda bulunmustur.Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Melih Ayhan, Martı Resort ve Martı La Perla tesislerine Genel Müdür olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199804BIST