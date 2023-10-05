***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Handan BOYCE sağlık sebeplerinden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199809BIST