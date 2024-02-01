***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar31.01.2024 tarihinde Martı Otel A.Ş. (Martı) payları ile ilgili olarak .4,56 - 4,58 TL fiyat aralığından 15.029.993 TL toplam nominal tutarlı satış işlemitarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Martı Otel İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 31.01.2024 tarihi itibariyle %.0,0022 sınırına ulaşmıştır.SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü kapsamında pay alımı gerçekleştirildiğine dair açıklama ekte sunulmuştur.Martı Otel İşletmeleri A.Ş.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245966BIST