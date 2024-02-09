***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar08.02.2024 tarihinde Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı) payları ile ilgili olarak .5,24 TL fiyat ortalamasından 16.155.741 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Martı Otel İşletmeleri A.Ş. sermayesindeki paylarım /oy haklarım 08.02.2024 tarihi itibariyle %.19,02 sınırına ulaşmıştır.Pakize Oya NarinPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08/02/2024 0 16.155.741 16.155.741 84.591.459,88 84.591.459,88 % 21,72 % 21,72 % 19,02 % 19,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248663BIST