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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

26.02.2024 18:46
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı) payları ile ilgili olarak 26.02.2024 tarihinde 5,78-5,82 TL fiyat aralığından 1.750.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Martı) sermayesindeki paylarım /oy haklarım 26.02.2024 tarihi itibariyle %.18,73 sınırına ulaşmıştır. 
Pakize Oya Narin

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/02/2024 0 1.750.000 1.750.000 114.145.658,71 112.395.658,71 % 19,02 % 19,02 % 18,73 % 18,73




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252056


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