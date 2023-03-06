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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

06.03.2023 19:21
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 60.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 330.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 25.000 0 3,59
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 100.000 0 3,6
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 75.000 0 3,61
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 50.000 0 3,62
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 9.325 0 3,63
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 38.398 0 3,64
MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 52.277 0 3,65
MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 8.346 0 3,63
MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 25.000 0 3,64
MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 111.654 0 3,65
MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 25.000 0 3,66
MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 42.501 0 3,67
MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 87.499 0 3,68
MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 19.419 0 3,61
MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 14.075 0 3,62
MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 45.000 0 3,63
MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 40.000 0 3,64
MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 35.925 0 3,66
MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 100.000 0 3,67
MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 15.000 0 3,55
MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 10.000 0 3,56
MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 25.000 0 3,58
MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 35.000 0 3,59
MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 10.000 0 3,6
MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 50.000 0 3,63
MARTI, TRAMMART91K7 24.02.2023 300.000 0 3,48
MARTI, TRAMMART91K7 03.03.2023 250.000 0 3,86
MARTI, TRAMMART91K7 06.03.2023 150.000 0 3,94

Ek Açıklamalar
06.03.2023 tarihinde 3,93-3,95 TL fiyat aralığından (ortalama 3,94) 150.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120640


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