***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 60.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 330.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 25.000 0 3,59MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 100.000 0 3,6MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 75.000 0 3,61MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 50.000 0 3,62MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 9.325 0 3,63MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 38.398 0 3,64MARTI, TRAMMART91K7 17.02.2023 52.277 0 3,65MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 8.346 0 3,63MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 25.000 0 3,64MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 111.654 0 3,65MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 25.000 0 3,66MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 42.501 0 3,67MARTI, TRAMMART91K7 20.02.2023 87.499 0 3,68MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 19.419 0 3,61MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 14.075 0 3,62MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 45.000 0 3,63MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 40.000 0 3,64MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 35.925 0 3,66MARTI, TRAMMART91K7 21.02.2023 100.000 0 3,67MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 15.000 0 3,55MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 10.000 0 3,56MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 25.000 0 3,58MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 35.000 0 3,59MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 10.000 0 3,6MARTI, TRAMMART91K7 22.02.2023 50.000 0 3,63MARTI, TRAMMART91K7 24.02.2023 300.000 0 3,48MARTI, TRAMMART91K7 03.03.2023 250.000 0 3,86MARTI, TRAMMART91K7 06.03.2023 150.000 0 3,94MARTI, TRAMMART91K7 08.03.2023 300.000 0 3,83Ek Açıklamalar08.03.2023 tarihinde 3,77-3,88 TL fiyat aralığından (ortalama 3,83) 300.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122011BIST