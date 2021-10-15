***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.10.2021 18:24
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırım SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MARTI, TRAMMART91K7 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 1,00 MARTI, TRAMMART91K7 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 120.000.000 480.000.000,000 400,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL artışla 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 480.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971089
BIST