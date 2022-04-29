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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2022 18:14
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KAPSAMINDA RÜÇHAN HAKKI KULLANIM TARİHLERİ SÜRE UZATIMI SPK BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MARTI, TRAMMART91K7 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 1,00 MARTI, TRAMMART91K7 Hamiline MARTI(RÜÇHAN), TRRMMRT00039

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 120.000.000 480.000.000,000 400,00000

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.05.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz İzahnamede, 21 (yirmibir) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 17.05.2022 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 26.05.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar 9 (dokuz) gün uzatılarak 30 (otuz) güne çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025787


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