***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi RÜÇHAN HAKKI KULLANIM SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN SPK ONAYI HAKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni RÜÇHAN HAKKI KULLANIM SÜRESİNİN UZATILMASI NEDENİYLEYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MARTI, TRAMMART91K7 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 1,00 MARTI, TRAMMART91K7 Hamiline MARTI(RÜÇHAN), TRRMMRT00039Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 120.000.000 480.000.000,000 400,00000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.05.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz İzahnamede, 21 (yirmibir) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 17.05.2022 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 26.05.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar 9 (dokuz) gün uzatılarak 30 (otuz) güne çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.06.05.2022 tarihinde onaylanan izahnamenin ilgili kısımlarının eski hali ile yeni pay alma hakkı süresi uzaişen metinlerini içeren yeni hali ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği ve tek metin haline getirilmiş halinin birinci bölümü ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzahname Değişen Sayfalar Eksi Hali.pdfEK: 2 İzahname Değişen Sayfalar Yeni Hali.pdfEK: 3 Martı Otel İzahname Son Hali_SPK Onaylı-1. Bölüm.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027637BIST