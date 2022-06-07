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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2022 14:25
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MARTI, TRAMMART91K7 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 1,00 MARTI, TRAMMART91K7 Hamiline MARTI(RÜÇHAN), TRRMMRT00039 41.117.962,04

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 41.117.962,040

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.05.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 41.117.962,040 TL nominal değerli payların 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edileceği KAP'ta duyurulmuştu. Birincil Piyasa' da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan paylardan, 41.117.962,040 TL nominal değerli payların tamamı 7 Haziran 2022 tarihinde satılmıştır. Bedelli sermaye artırımından 14.802.709,71 TL'si emisyon primi olmak üzere toplam 494.802.709,71 TL kaynak elde edilmiştir. Bedelli sermaye artırımı sonrası yeni ödenmiş sermaye 600.000.000 TL olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035278


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MARTI 1,42 43.795.406 % 42,00  
INTEM 62,70 23.109.712 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.706.572 % 9,94  
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Altın Ons 1.846 1.847 5,36  
Altın Gr. 996 996 15,11  
Cumhuriyet 6.642 6.743 82,00  
Tam 6.611 6.776 84,41  
Yarım 3.195 3.278 40,83  
Çeyrek 1.603 1.639 20,41  
Gümüş.Ons 21,96 21,99 -0,10  
Gümüş Gr. 11,88 11,89 0,12  
B. Petrol 119 119 -0,36  
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