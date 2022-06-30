***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 120.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MARTI, TRAMMART91K7 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 1,00 MARTI, TRAMMART91K7 Hamiline MARTI(RÜÇHAN), TRRMMRT00039 41.117.962,04Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 120.000.000 480.000.000,000 400,00000 41.117.962,040Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 26.05.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (30.06.2022) başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MARTI OTEL ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040526BIST