***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.11.2021 18:43
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 15.10.2021 tarihli raporun yerine geçmek üzere 22.11.2021 tarih ve 1291 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979031
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0342
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2858
En Düşük
10,9592
18:0512,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0179
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7080
En Düşük
12,3613
18:05656,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -12,11
|Açılış
|: 656,14
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2684
|11,2858
|% 0,30
|
|Euro
|12,6682
|12,6898
|% -0,14
|
|Sterlin
|15,0428
|15,1182
|% -0,25
|
|Frank
|12,0398
|12,1123
|% -0,24
|
|Riyal
|2,9900
|3,0050
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-32,88
|
|Altın Gr.
|656
|657
|-11,65
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
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