***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.07.2022 19:00
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2021 - 22.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2021 tarih ve 1291 sayılı kararı ile kabul edilen ve kamuya açıklanan Fon Kullanım Raporu'nda yer verilen kullanım yerlerine ilişkin Tablo'da öngörülen kalemler arasında aktarım yapılabilmesine yönelik Şirketimiz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 38/1078 sayılı toplantısında görüşülmesi neticesinde
Şirketimizin 480.000.000 TL nominal tutarlı sermaye artırımından elde dilecek fon içerisinde "Tesislerin Modernizasyonu" başlığı altında özgülenen 127.000.000 TL'lik fonun 45.000.000 TL'lik ve "Finansal Borçlar" başlığı altında özgülenen 158.900.000 TL'lik fonun 25.000.000 TL'lik kısmının planlanan fon kullanım yerleri başlığı içerisinde yer alan "Personel Ödemeleri" kalemine 12.000.000 TL, "İşletme Sermayesi" kalemine 43.000.000 TL ve "Şirket Faaliyetlerinden Kaynaklanan Piyasa Borçları" kalemine 15.000.000 TL aktarılmasının olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047626
BIST
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|KAPLM
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|24.794.576
|% 10,00
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|DOBUR
|57,75
|17.313.869
|% 10,00
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|BMSCH
|13,10
|78.850.327
|% 9,99
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|EMNIS
|33,02
|1.298.974
|% 9,99
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|INTEM
|80,45
|65.520.281
|% 9,98
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|KLRHO
|16,11
|175.581.077
|% -10,00
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|SANEL
|10,00
|5.759.310
|% -9,99
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|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% -7,21
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|CEOEM
|10,07
|16.197.607
|% -5,00
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|RTALB
|9,70
|158.645.131
|% -5,00
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|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% -1,09
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|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
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|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
|
|EREGL
|27,58
|1.278.449.120
|% -3,02
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% -3,58
|
|EKGYO
|3,19
|1.764.233.810
|% 0,63
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|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 3,36
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|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% -1,25
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|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 2,88
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% -1,58
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8548
|17,8685
|% 0,54
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|Euro
|18,0926
|18,1345
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,4271
|21,5346
|% 0,33
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|Frank
|18,4662
|18,5775
|% 0,60
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|Riyal
|4,7396
|4,7634
|% 0,48
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-2,27
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|Altın Gr.
|987
|987
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.642
|6.717
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.284
|1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
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|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|0,19
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|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,15
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|B. Petrol
|100
|100
|-0,22
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