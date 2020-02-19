***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.02.2020 18:11
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİ
ERKUT ÖZTÜRK MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ
ELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
MUSTAFA ADNAN EVRİM MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820130
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0875
En Düşük
6,0483
18:056,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5703
En Düşük
6,5382
18:05314,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,92
|Açılış
|: 314,65
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8350
|7,8742
|% -0,37
|
|Frank
|6,1583
|6,1954
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,57
|
|Altın Gr.
|315
|315
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|59,28
|59,28
|1,53
|