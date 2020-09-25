***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviPAKİZE OYA NARİN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.01.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı 9.81 - Bağımsız Üye Değil -NURULLAH EMRE NARİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.07.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyesi 24.6 - Bağımsız Üye Değil -MİNE NARİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.04.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı 0.1 - Bağımsız Üye Değil -HASAN EMRE TEMELLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2016