***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPMAK 330000000 90689998 TRY 27,48 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978113BIST