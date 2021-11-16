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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 18:19
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPMAK 330000000 90689998 TRY 27,48 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978113


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 25,34 55.453.942 % 9,98  
ELITE 19,72 98.830.432 % 9,98  
BASGZ 15,67 579.395.018 % 9,96  
DOBUR 136,00 11.487.104 % 9,94  
DIRIT 4,89 570.712 % 9,89  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,3248 10,3266 % 2,67  
Euro 11,7244 11,7383 % 2,64  
Sterlin 13,8442 13,9136 % 2,96  
Frank 11,0898 11,1566 % 2,45  
Riyal 2,7479 2,7616 % 2,76  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -1,01  
Altın Gr. 619 619 16,02  
Cumhuriyet 4.071 4.133 106,00  
Tam 4.051 4.153 105,97  
Yarım 1.958 2.009 51,27  
Çeyrek 982 1.004 25,63  
Gümüş.Ons 25,02 25,06 -0,05  
Gümüş Gr. 8,30 8,32 0,20  
B. Petrol 81,67 81,67 -0,38  
Seans Raporu 18:05
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