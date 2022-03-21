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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.03.2022 14:16
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ş.NURKAN KAÇMAZ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 30.06.2015 0 212 334 88 50 nurkan.kacmaz@martigyo.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 700446
İLERİ DÜZEY LİSANSI 200239
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 300175
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 601367
GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI 922329
FARUK YAŞAR GRUP MUHASEBELER MÜDÜRÜ 30.06.2015 0212 334 88 50 faruk.yasar@marti.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011713


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MAALT 261,80 37.015.950 % 10,00  
OLMK 7,70 1.865.179 % 10,00  
AYEN 13,21 71.921.354 % 9,99  
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Frank 15,8708 15,9664 % 0,38  
Riyal 3,9390 3,9588 % 0,21  
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Altın Ons 1.934 1.935 12,79  
Altın Gr. 922 922 7,86  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,24  
Gümüş Gr. 12,00 12,02 0,14  
B. Petrol 115 115 6,80  
Seans Raporu 17:32
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