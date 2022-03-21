***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.03.2022 14:16
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ş.NURKAN KAÇMAZ KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ 30.06.2015 0 212 334 88 50 nurkan.kacmaz@martigyo.com KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 700446
İLERİ DÜZEY LİSANSI 200239
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 300175
KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI 601367
GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI 922329
FARUK YAŞAR GRUP MUHASEBELER MÜDÜRÜ 30.06.2015 0212 334 88 50 faruk.yasar@marti.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011713
BIST
17:332.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 26,87
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:3314,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0324
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:3316,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:33922,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,45
|Açılış
|: 922,39
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,01
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PENTA
|419,20
|36.292.645
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.015.950
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.865.179
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.921.354
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.380.671
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.763.753
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|PAMEL
|95,35
|10.358.317
|% -4,94
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|SILVR
|7,21
|17.572.712
|% -4,76
|
|THYAO
|27,80
|1.864.894.111
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,94
|1.829.762.267
|% 1,29
|
|EREGL
|36,14
|1.649.355.718
|% -0,06
|
|GARAN
|11,82
|1.495.991.706
|% -0,08
|
|SISE
|13,90
|1.216.540.134
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,00
|795.639.357
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,31
|423.767.169
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,57
|495.921.275
|% 1,71
|
|GARAN
|11,82
|1.495.991.706
|% -0,08
|
|KRDMD
|14,94
|1.829.762.267
|% 1,29
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8180
|14,8205
|% 0,21
|
|Euro
|16,3656
|16,3805
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,4902
|19,5880
|% 0,30
|
|Frank
|15,8708
|15,9664
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9390
|3,9588
|% 0,21
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|12,79
|
|Altın Gr.
|922
|922
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|6,80
|