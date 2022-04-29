***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 18:16
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 600000000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİ
ERKUT ÖZTÜRK MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ
ELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VOLKAN VURAL MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
BARIŞ KORKMAZ MARTI MARİNA TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025802
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0614
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1477
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05912,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,61
|Açılış
|: 912,10
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8468
|14,8510
|% 0,42
|
|Euro
|15,6879
|15,7059
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,6671
|18,7607
|% 1,66
|
|Frank
|15,2420
|15,3338
|% 0,61
|
|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,49
|
|Altın Gr.
|912
|912
|11,74
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem