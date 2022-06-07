***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 14:30
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 600000000 TRY 100 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035279
BIST
15:142.631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -16,92
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.630
15:1416,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1859
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:1417,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1813
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:14996,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,85
|Açılış
|: 996,61
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:14
|MARTI
|1,42
|43.795.406
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.109.712
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.706.572
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,52
|95.106.737
|% 9,33
|
|BOSSA
|62,45
|46.406.382
|% 9,18
|
|TOASO
|73,30
|1.356.283.721
|% -6,92
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|41.597.506
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|40.483.040
|% -3,56
|
|RODRG
|16,31
|1.964.372
|% -3,49
|
|THYAO
|47,76
|2.668.030.334
|% -0,21
|
|SASA
|44,24
|1.999.420.330
|% -0,09
|
|SAHOL
|21,14
|1.357.703.570
|% 0,96
|
|TOASO
|73,30
|1.356.283.721
|% -6,92
|
|KARSN
|7,33
|1.218.814.102
|% 1,10
|
|ODAS
|2,96
|827.228.714
|% -1,33
|
|KARSN
|7,33
|1.218.814.102
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|460.864.113
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|377.879.378
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,93
|713.246.443
|% -1,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7564
|16,7593
|% 1,12
|
|Euro
|17,8987
|17,9228
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,8772
|20,9819
|% 0,91
|
|Frank
|17,0755
|17,1784
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4550
|4,4773
|% 1,20
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,41
|
|Altın Gr.
|996
|997
|15,85
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|82,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,69
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|41,94
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,96
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,42
|