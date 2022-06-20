***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.06.2022 18:11
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİ
ELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VOLKAN VURAL MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
BARIŞ KORKMAZ MARTI MARİNA TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
BURAK ORKUT MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038309
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0991
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.024,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,24
|Açılış
|: 1.024,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.366.165
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.610.795
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|176.268.390
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|22.868.898
|% 10,00
|
|SERVE
|25,00
|594.138
|% -7,95
|
|BRKO
|1,35
|2.156.900
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,72
|156.760.396
|% -5,50
|
|DOBUR
|44,70
|2.065.596
|% -5,34
|
|HUBVC
|8,15
|18.911.127
|% -4,68
|
|THYAO
|50,70
|7.223.674.593
|% 5,23
|
|EREGL
|27,80
|4.629.551.013
|% -3,61
|
|SISE
|22,40
|1.991.906.533
|% 2,28
|
|SASA
|45,58
|1.638.729.528
|% -1,00
|
|TUPRS
|260,70
|1.184.101.090
|% -2,87
|
|ODAS
|3,08
|984.401.535
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,87
|962.942.838
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|756.210.276
|% 2,78
|
|EREGL
|27,80
|4.629.551.013
|% -3,61
|
|THYAO
|50,70
|7.223.674.593
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3322
|17,3424
|% 0,10
|
|Euro
|18,2566
|18,2846
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,1747
|21,2809
|% 0,29
|
|Frank
|17,8543
|17,9619
|% 0,41
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.905
|-61,00
|
|Yarım
|3.333
|3.377
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem