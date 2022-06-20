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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.06.2022 18:11
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURULLAH EMRE NARİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BAŞKAN-BAŞKAN YARDIMCISI VE ÜYESİ
ELİF YALÇIN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Yönetici MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VOLKAN VURAL MARTI RESORT VE MARTI LA PERLA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
BARIŞ KORKMAZ MARTI MARİNA TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici
BURAK ORKUT MARTI MYRA OTEL TESİS GENEL MÜDÜRÜ Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038309


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 29,00 187.641 % 20,53  
EGEEN 2.205,50 193.366.165 % 10,00  
OLMK 12,54 31.610.795 % 10,00  
CLEBI 294,90 176.268.390 % 10,00  
LIDFA 11,66 22.868.898 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3322 17,3424 % 0,10  
Euro 18,2566 18,2846 % 0,54  
Sterlin 21,1747 21,2809 % 0,29  
Frank 17,8543 17,9619 % 0,41  
Riyal 4,6052 4,6283 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 -1,57  
Altın Gr. 1.025 1.025 -0,08  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.789 6.905 -61,00  
Yarım 3.333 3.377 -30,00  
Çeyrek 1.669 1.688 -15,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,63 -0,06  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 -0,03  
B. Petrol 113 113 -0,01  
Seans Raporu 18:05
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