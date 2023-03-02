***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2023 20:55
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PAKİZE OYA NARİN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.01.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı 15.63 - Bağımsız Üye Değil -
NURULLAH EMRE NARİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 01.07.2003 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyesi 16.3 - Bağımsız Üye Değil -
HASAN EMRE TEMELLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür - Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HÜSEYİN FERİT VOLKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HALİL BÜLENT ÇORAPÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094374 Değerlendirildi Hayır
ERSİN TARANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094374 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.01.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105538 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119408
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
-
17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
-
17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
-
17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem